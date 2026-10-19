Über die Frage wird am 29. November abgestimmt. Konkret: Soll die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer erfolgen? Der Bundesrat und das Parlament beantragen für die zusätzlichen AHV-Zahlungen einen um 0,4 Prozentpunkte höheren Normalsatz der Mehrwersteuer. Er soll neu 8,5 Prozent betragen. Um 0,2 Prozentpunkte soll der Sondersatz für die Hotellerie steigen. Derweil ist keine Anhebung des reduzierten Satzes vorgesehen. Zuvor hatte sich das Parlament gegen eine Mischfinanzierung aus Lohnbeiträgen und Mehrwertsteuererhöhung ausgesprochen.