Anruf bei Martin Bäumle also. Er bestätigt, dass er sich an einer GLP-Versammlung tatsächlich in diese Richtung geäussert hat. «Bei einem Nein wird der Reformdruck so gross, dass die Frage nach der 13. AHV-Rente früher oder später wieder auf den Tisch kommen muss», sagt er. Wenn jemand eine Leistung bestelle, diese aber nicht bezahlen wolle, sei es legitim, diese zu hinterfragen. «Ich sehe das im Rahmen eines späteren Sanierungspakets.»