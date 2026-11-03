«Die wenigsten werden per 1. Januar Neurentner, sondern irgendwann im Laufe des Jahres. Also wer zum Beispiel seit dem 1. Juli pensioniert ist, erhält als 13. Rente die Hälfte der monatlichen Rente», erklärt Olaf Wolfensberger, Leiter der Ausgleichskasse Medisuisse, in einem Interview, das am Montag auf der Online-Plattform «Soziale Sicherheit» erschienen ist. Ein Beispiel: Legt man den Mittelwert von rund 1580 Franken zugrunde und geht von einer Person aus, die Anfang Juli pensioniert wurde, so resultiert eine «Dreizehnte» von 790 Franken - nicht von 1580 Franken. Der negative Effekt ist allerdings vorübergehend. Im nächsten Jahr, wenn man nicht mehr sogenannter Neurentner ist und ab Januar Zahlungen aus der ersten Säule der Altersvorsorge erhält, so fällt auch die 13. AHV entsprechend höher als heuer aus.