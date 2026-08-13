Die Aktie von Clariant stieg am Mittwoch weitere 4 Prozent auf 10,43 Franken. Das ist der höchste Stand seit Mitte März 2025.
Berenberg stufte am Mittwoch das Rating für Clariant-Aktien von «Hold» auf «Buy» hoch und erhöhte das Kursziel auf 12,00 von 7,80 Franken. Hauptgrund für die Hochstufung war das deutlich gesunkene Rechtsrisiko nach der Abweisung einer milliardenschweren Kartellklage in Amsterdam. Die geschätzten Rückstellungen für Rechtsrisiken würden daher auf 200 von 900 Millionen Franken reduziert.
Dank einer Erholung im Katalysatorgeschäft und nachlassendem Gegenwind durch Währungen dürfte sich auch das Gewinnwachstum beschleunigen, so Berenberg weiter. Der zuständige Analyst erachtet die Bewertung der Titel auch nach dem jüngsten Kursanstieg als attraktiv.
Clariant setzte damit den Kurssprung der vergangenen Tage fort. In drei Sitzungen steigen die Titel Ende Juli/Anfang August über 25 Prozent. Die abgewiesene Klage vor dem Amsterdamer Landgericht sei ein Game-Changer für Clariant, hiess es von Analysten.
Ein Gericht in den Niederlanden hatte Ende Juli eine milliardenschwere Schadenersatzklage von Shell abgewiesen. Clariant sieht sich mit einem Berg an Schadensersatzklagen konfrontiert, nachdem es in früheren Jahren zusammen mit anderen Unternehmen beim Einkauf von Ethylen getrickst hatte. Im Herbst 2023 reichte Shell als erstes Unternehmen eine Schadenersatzklage gegen Clariant und die drei Mitbeklagten ein.
Mit dem Urteil des Bezirksgerichts Amsterdam liegt nun erstmals ein gerichtlicher Entscheid vor. Das Gericht wies die Schadenersatzklage von Shell gegen Clariant und die Mitbeklagten vollständig ab. Die vom Mineralölkonzern vorgelegten Beweise seien nach Auffassung des Gerichts nicht zuverlässig und nicht plausibel.
Operativ Clariant macht der konjunkturelle Gegenwind weiter zu schaffen. Während der Umsatz im ersten Halbjahr 2026 erneut schrumpfte, legten die Gewinnzahlen dank Sparmassnahmen und Preiserhöhungen zu. Clariant hält deshalb an den Jahreszielen fest, wie der Konzern am 31. Juli mitteilte.
(cash/AWP)