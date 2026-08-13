Ein Gericht in den Niederlanden hatte Ende Juli eine milliardenschwere Schadenersatzklage von Shell abgewiesen. Clariant sieht sich mit einem Berg an Schadensersatzklagen konfrontiert, nachdem es in früheren Jahren zusammen mit anderen Unternehmen beim Einkauf von Ethylen getrickst hatte. Im Herbst 2023 reichte Shell als erstes Unternehmen eine Schadenersatzklage gegen Clariant und die drei Mitbeklagten ein.