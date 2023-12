Deutschland ist Hauptziel

Deutschland bleibe das Hauptziel für Asylsuchende in der EU, bilanziert die EU-Asylagentur. Im Oktober entfielen nach EUAA-Angaben 27 Prozent aller Asylgesuche auf Deutschland. Das war mehr als in Frankreich und Italien, wo am zweit- beziehungsweise drittmeisten Asylgesuche gestellt wurden, zusammen.