Die am Mittwoch aus dem genehmigten Kapital geschaffenen Aktien würden am (heutigen) Donnerstag kotiert, teilte das Unternehmen gleichentags mit.

Santhera erwarte, die Aktien für ihre Finanzierungen zu verwenden, einschliesslich der am 4. Mai 2021 ausgegebenen vorrangigen ungesicherten Wandelanleihe. Das Unternehmen hatte Anfang Monat eine neue Wandelanleihe über 30,3 Millionen Franken mit Fälligkeit 2024 begeben und damit eine frühere Wandelanleihe mit Fälligkeit 2022 abgelöst.

Die Santhera-Aktien schlossen am Mittwochabend an der Börse SIX bei 2,29 Franken.

(AWP)