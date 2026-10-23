Der zuständige Analyst der Deutschen Bank (DB), Emmanuel Papadakis, stuft den Partizipationsschein von Roche am Freitag von «Hold» auf «Buy». Das Zwölf-Monate-Kursziel hebt er von 340 auf 500 Franken - ein in verschiedener Hinsicht aussergewöhnlicher Wert. Zum einen ist dies das höchste aller Preisziele, die derzeit bei Bloomberg verzeichnet sind. Zum anderen übertreffen die 500 Franken alles, was die Titel von Roche je hergegeben haben. Das bisherige Allzeithoch bei 404,20 Franken würde geradezu pulverisiert, sollten die Anteilsscheine des Balser Pharmakonzerns tatsächlich auf die von der Deutschen Bank vorgegebene Marke ansteigen.