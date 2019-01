Die mit Hypotheken besicherte Anleihe sei auf grosses Interesse gestossen, so dass ein Volumen von 303 Millionen Franken habe platziert werden können, teilte Valiant am Dienstag mit. Die Bank hatte 2017 erstmals Covered Bonds über 250 Millionen ausgegeben, im März 2018 dann in einer zweiten Tranche solche mit einem Volumen von 500 Millionen.

Die neue Tranche hat gemäss den Angaben eine Laufzeit von acht Jahren und einen Coupon von 0,20 Prozent. Sie werde von der Ratingagentur Moody's voraussichtlich wieder mit einem Triple A bewertet werden. Platziert wurde die Anleihe zum Preis von 100,298 Prozent. Sie wird ab dem 28. Januar an der SIX handelbar sein.

Mit den Covered Bonds will Valiant die Refinanzierung ihrer Hypotheken und KMU-Kredite auf eine breitere Basis stellen und ihre Refinanzierungskosten senken. Valiant plane, jährlich Covered Bonds im Umfang von rund 500 Millionen Franken zu platzieren und dies bis zu einem Gesamtvolumen von rund 5 Milliarden, hiess es in der Mitteilung weiter.

(AWP)