Die Finanzierung des nachhaltigen Wandels wird enorme Investitionssummen erfordern. Zu diesem Schluss kommt Goldman Sachs in seinem Global Investment Research .

Sollen 75 Prozent der Weltwirtschaft dekarbonisiert werden – auch ohne Kohle, Erdöl und Erdgas funktionieren – kostet das 3,1 Milliarden Dollar pro Jahr. „Der globale Anleihenmarkt wird eine wichtige Investitionsquelle sein“, um diese horrende Summe zusammenzubringen, glauben die Studienautoren um Bram Bos , Global Head of Green, Social and Impact Bonds bei Goldman Sachs.