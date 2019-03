Damit kommt das Unternehmen mit Sitz im thurgauischen Bussnang auf eine Marktkapitalisierung von 3,3 bis 4,1 Milliarden Franken. Analysten hatten den Wert des Konzerns auf bis zu 4,3 Milliarden Franken geschätzt (cash berichtete).

Der Free Float soll 38,16 Prozent betragen, wie Stadler Rail in einem Communiqué mitteilt. Wird eine Mehrzuteilung ausgeübt, kann dieser frei handelbare Anteil am Aktienkapital bis zu 43,41 Prozent betragen. Den federführenden Banken sei zudem eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 5,25 Millionen bestehenden Aktien eingeräumt worden, was 15 Prozent des Basisangebots entspreche.

Der Thurgauer Zughersteller will im Rahmen eines Initial Public Offering (IPO) insgesamt bis zu 40,25 Millionen bestehende Aktien ausgeben. Das Basisangebot bestehe aus bis zu 35 Millionen Aktien aus dem direkten und indirekten Besitz von Peter Spuhler. Der Hauptaktionär und Verwaltungsratspräsident, der das Unternehmen 1989 gekauft hatte und 80 Prozent an der Firma hält, will nach dem Börsengang Ankeraktionär bleiben.

Die Kotierung der Stadler-Aktien soll "am oder um den 12. April stattfinden", wie weiter mitgeteilt wird.

Mit Material der Nachrichtenagentur AWP.