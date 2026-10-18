Zinseszinsen werden unterschätzt

Viele Sparer unterschätzen den Zinseszins-Effekt gewaltig, warnt Moneyland. Ein Rechenbeispiel zeigt, wie viel Geld durch die Lappen geht: Wer über 30 Jahre hinweg monatlich 500 Franken einzahlt, hat bei 0,05 Prozent Zins rund 181'353 Franken auf dem Konto. Wer aber bei 1 Prozent Zins gleich viel über die 30 Jahre einzahlt, hat am Ende einen Kontosaldo von 209'666 Franken. Das ist ein Unterschied von über 28'000 Franken.