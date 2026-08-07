Die Aktien von Ypsomed steigen am Freitagmorgen kurz nach Börsenstart rund 1 Prozent auf 388,40 Franken. Der Swiss Performance Index (SPI) legt 0,3 Prozent auf 20'502 Zähler zu. In diesem freundlichen Marktumfeld sorgt eine Neuabdeckung beim Titel des Pharmazulieferers für zusätzlichen Rückenwind.
Das Analysehaus CFRA nimmt die Abdeckung zwar mit «Hold» auf, prognostiziert aber einen Kursanstieg von weiteren 10 Prozent. Das Kursziel liegt bei 427 Franken. Damit dürfte das Ende der Fahnenstange auch nach der jüngsten Kurshausse noch nicht erreicht sein.
Laut CFRA bringt die Transformation zum fokussierten B2B-Unternehmen höhere Margen und eine bessere Umsatzvisibilität. Wichtigste Stütze sind dabei die rekordhohen Vertragsabschlüsse. Demgegenüber sieht das Analysehaus nach dem starken Vorjahr hohe Hürden – Anleger sollten mit einem Dämpfer rechnen. Auch Transaktionen mit nahestehenden Personen wertet der Experte als Belastungsfaktor.
Mit dieser Einschätzung gehört CFRA zu den konservativeren Stimmen am Markt, wenngleich das Kursziel recht hoch ist. Nur zwei von 13 Analysten raten zum Halten, einer zum Verkauf. Die Kursziele der Kaufempfehlungen liegen fast ausschliesslich zwischen 403 und 455 Franken. Der Durchschnitt liegt bei fast 392 Franken.
Allerdings stammen die meisten Kursziele von Ende Mai. Damals hatte das Unternehmen aus Burgdorf die Ganzjahresergebnisse 2026 präsentiert. Die nächste Zahlenpublikation steht derweil am 11. November an. Dann zeigt sich, wie viele Experten ihre Schätzungen nach der jüngsten Rally nach oben anpassen müssen.
(cash)