Mit dieser Einschätzung gehört CFRA zu den konservativeren Stimmen am Markt, wenngleich das Kursziel recht hoch ist. Nur zwei von 13 Analysten raten zum Halten, einer zum Verkauf. Die Kursziele der Kaufempfehlungen liegen fast ausschliesslich zwischen 403 und 455 Franken. Der Durchschnitt liegt bei fast 392 Franken.