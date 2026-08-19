Eine «Sum-of-the-Parts»-Analyse der Bank of America (BofA) zum freien Cashflow zeigt, dass die Aktie mit einem Abschlag von 34 bis 50 Prozent gehandelt wird. Dies gilt selbst unter Berücksichtigung von Finanzierungsrisiken, schreibt der Analyst Vivek Arya. Der Abschlag «könnte die Risiken übertreiben und eine attraktive Gelegenheit schaffen», betonte der Analyst.
Am Dienstag fielen die Titel von Nvidia um 2,5 Prozent auf 219 Dollar. Sie folgten damit dem breiten Rückgang bei KI-Aktien. Im laufenden Jahr liegt Nvidia rund 18 Prozent im Plus. Die Aktie bleibt jedoch etwa sieben Prozent unter ihrem Höchststand vom Mai.
BofA schätzt, dass Nvidia seinen Partnern im Ökosystem rund 300 Milliarden Dollar Kapital zugesagt hat. Davon entfallen etwa 70 Milliarden Dollar auf Eigenkapitalinvestitionen und rund 230 Milliarden Dollar auf Restwertgarantien oder Absicherungen.
«Die strategische Absicht ist klar: Nvidia setzt auf den transformativen Charakter der KI und will sich jeden Input sichern», schrieb Arya. Dazu gehören Chip-Lieferungen, Land und Strom. Diese Schritte helfen Nvidia auch beim Diversifizieren. Der Konzern wird damit unabhängiger von Hyperscalern, die eigene konkurrierende Chips entwickeln.
Bessere Cash-Rendite gefordert
Die Strategie birgt sowohl Risiken als auch Chancen. «Die heutigen Bedingungen machen dies lohnenswert: solide GPU-Mietpreise, Knappheit bei Rechenleistung und eine branchenführende Cashflow-Generierung von Nvidia», schrieb Arya. Doch «wenn sich die KI-Nachfrage verlangsamt, könnten die Wachstumsrate und die Bilanz von Nvidia unter Druck geraten».
BofA betont ausserdem, dass die wirksamste Gegenmassnahme zur Ausräumung von Sorgen über eine geringere Gewinnqualität eine Erhöhung der Cash-Rendite für Investoren wäre. Dadurch könnte die Aktie höher bewertet werden. Dafür müsste das Unternehmen einen grösseren Teil seines freien Cashflows für Aktienrückkäufe einsetzen. Die Bank of America stuft die Aktie weiterhin mit «Kaufen» ein und setzt das Kursziel bei 350 Dollar an.
(Bloomberg/cash)