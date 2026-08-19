BofA betont ausserdem, dass die wirksamste Gegenmassnahme zur Ausräumung von Sorgen über eine geringere Gewinnqualität eine Erhöhung der Cash-Rendite für Investoren wäre. Dadurch könnte die Aktie höher bewertet werden. Dafür müsste das Unternehmen einen grösseren Teil seines freien Cashflows für Aktienrückkäufe einsetzen. Die Bank of America stuft die Aktie weiterhin mit «Kaufen» ein und setzt das Kursziel bei 350 Dollar an.