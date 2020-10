Die Aktie stieg am Montag an der Warschauer Börse um zwischenzeitlich 51,2 Prozent. Das Papier eröffnete bei 65 Zloty (umgerechnet 14,53 Euro) nach einem Ausgabepreis von 43 Zloty je Aktie. Damit wurde Allegro mit 14,9 Milliarden Euro bewertet und stieg auf einen Schlag zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen Polens auf.

Für die Warschauer Börse könnte der grösste Börsengang in Polen seit Jahren einen Wendepunkt darstellen. Bisher fiel es dem Börsenbetreiber schwer, attraktive Kandidaten anzulocken.

Weltweit führen die positive Stimmung an den Aktienmärkten, hohe Handelsvolumina und das enge Zeitfenster im Herbst derzeit zu einer Ballung von Aktienmarktdebüts. So glänzte im September der britische Onlinehändler The Hut Group beim ersten Börsengang in London seit Beginn der Corona-Krise und stemmte den grössten Aktienemission seit Royal Mail vor sieben Jahren.

Allegro is now trading on the #WarsawStockExchange! Thank you to all of our employees, clients, merchants, investors and advisers who have made today’s #AllegroIPO possible! #dobrzetubyc #Allegro #ecommerce

