"Hey Genie, bring mir bitte eine Flasche Wasser." Nach dem Sprachbefehl in Richtung Tablet steht wenig später kein schwarz gekleideter Hotelangestellter vor der Tür. Sondern ein halb so grosser weisser Roboter.

Das ist kein fernes Zukunftsszenario. Im Novotel Ambassador Seoul Dongdaemun, in Südkoreas Hauptstadt, werden solche Butler-Roboter noch in diesem Monat rollen (siehe auch Firmenvideo unten). Das wurde einer Schar von Journalisten an einer Führung durch das Forschungszentrum von Korea Telecom (KT) erklärt, dem grössten Telekommunikationsunternehmen Koreas. Der auf der 5G-Technologie beruhende Hotelroboter ist eine Weltpremiere.

Korea gilt als weltweit führend beim Ausbau eines 5G-Netzes. Die Mobilfunktechnik ist im Gegensatz zu manchen europäischen Ländern im ostasiatischen Land mit seinen 52 Millionen Einwohnern unbestritten. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 hatte KT die ersten 5G-Versuchsdienste vorgestellt, und vor einem Jahr implementierten KT und die nationalen Konkurrenten SK Telecom und LG Uplus die erste Phase des ultraschnellen Netzes in Korea, das schon bei 4G führend war.

5G-Smartphones und flächendeckende Netze für den Massenmarkt. Heute sollen bereits 1,2 Millionen Koreaner 5G-Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Sie zahlen zwischen 30 und 100 Franken im Monat.

Um die weltweite 5G-Spitzenrolle zu behalten, unternimmt Korea ein nationaler Kraftakt, in dem auch die Regierung beinahe schon schamlos mitwirkt. So verbietet sie den führenden Telecom-Firmen, sich mit Werbung und Marketing allzu stark zu konkurrieren. Die Industrialisierung hatte Korea verschlafen, das soll bei der Digitalisierung und der vierten industriellen Revolution nicht mehr vorkommen. Die kommerzielle Nutzung der 5G-Netze soll 2025 1,5 Prozent zum Bruttoinlandprodukt beitragen. Bis 2030 sollen es 2,1 Prozent sein.

Hotelrobotertechnologie steht erst am Anfang

Der KT-Hotelroboter ist bloss ein kleiner Teil im 5G-Mammutprojekt. Der Roboter kann autonom fahren und verfügt über 3D-Ortswahrnehmungsfunktionen, Sensoren und Kameras basierend auf künstlicher Intelligenz (KI). Er hält an, wenn Leute an ihm vorbeigehen wollen. Der Roboter wurde als Prototyp bereits am Mobile World Congress im Februar in Barcelona vorgestellt. Die Robotertechnologie basiert auf "GiGa Genie", das ist eine Art koreanische Alexa. Laut Angaben von KT ist dies die weltweit erste Medienplattform für Smart Homes, die durch künstliche Intelligenz gestützt wird.

"Genie" ist bereits seit Anfang letztem Jahr im Novotel in Seoul im Einsatz. Hotelgäste können Bestellungen mittels Sprachbefehl oder Touch Screen eingeben. Dazu wird ein Tablet (im Zimmer installiert) oder ein Smartphone benötigt, letzteres wird dem Hotelgast bereits beim Check-In ausgehändigt. Raumkontrolle wie Licht, TV oder Temperatur sowie als Auskunft für Webanfrage: Tablet und Smartphone sind die Kontrollzentren für das Hotelzimmer - das meiste via Sprachassistent.

KT erhofft sich mit dem Projekt im Novotel Seoul einen Wettbewerbsvorteil in der Hotelrobotertechnologie. "Sprachassistenten und Roboter werden die Zahl der Hotel-Angestellten dramatisch reduzieren", sagte Im Chae-hwan, Leiter der KI-Abteilung von KT, in Barcelona. Im Zusammenarbeit mit Accor, Hyatt and Marriott will KT nächstes Jahr vier intelligente Hotels in Seoul eröffnen. Der Roboter selber soll nach Seoul demnächst auf den Philippinen und im Mittleren Osten auf den Hoteletagen herumfahren.

Der Artikel entstand im Rahmen einer Medienreise, zu der Kotra (Förderstelle für Investitionen in Korea) eingeladen hatte.