Die Microsoft-Aktie ist im Juni um 18,4 Prozent gefallen und würde damit den schwächsten Monatsverlauf seit Dezember 2000 verzeichnen. Am Montagnachmittag lag sie zudem 1,3 Prozent im Minus und machte damit einen früheren Anstieg wieder zunichte. Der Ausverkauf hat in diesem Monat mehr als 613 Milliarden Dollar an Börsenwert ausgelöscht und die Aktie am Donnerstag auf den tiefsten Schlusskurs seit 2023 gedrückt, bevor es zu einer Erholung kam.
«Microsoft wird von zwei Seiten getroffen – durch Sorgen über KI-Investitionen und durch mögliche KI-Störungen», sagte Jack Ablin, Chef-Anlagestratege bei Cresset Wealth Advisors, die die Aktie halten. «Auch wenn die Bewertung mittlerweile ziemlich attraktiv aussieht, habe ich das Gefühl, dass Anleger erst verkaufen und später Fragen stellen.»
Der Ausverkauf hat Microsoft auf die niedrigste Bewertung seit einem Jahrzehnt gedrückt. Mit dem 19-Fachen der erwarteten Gewinne der nächsten zwölf Monate wird die Aktie damit mit einem seltenen Abschlag gegenüber dem S&P 500 gehandelt, der beim 20-Fachen liegt, und deutlich unter dem Zehnjahresdurchschnitt von 27.
Macht KI die Produkte obsolet?
Der Rückgang von Microsoft ist auf mehrere Entwicklungen zurückzuführen, die Investoren zunehmend vorsichtig werden lassen. Während das Unternehmen massiv in den Aufbau von KI-Infrastruktur investiert und eigene KI-Produkte auf den Markt bringt, wächst die Sorge, dass diese Technologie die Nachfrage nach klassischer Software schmälern könnte.
«Ob Microsoft Word oder Excel durch KI obsolet werden, bleibt abzuwarten», sagte Ablin. «Aber die hohen Ausgaben sind definitiv ein Problem, zumal viele Unternehmen sich über den Anleihemarkt finanzieren, was darauf hindeutet, dass ihre Cashbestände nicht ausreichen könnten, um den Ausbau zu stemmen.»
Die Schwäche hat auch den Investor Michael Burry angezogen, bekannt durch seine Wette gegen den US-Immobilienmarkt vor der Finanzkrise 2008 («The Big Short»). Burry kaufte Call-Optionen auf Microsoft mit Ausübungspreisen im niedrigen 700-Dollar-Bereich, die 2028 auslaufen, wie er in einem Substack-Beitrag schrieb. Das trug dazu bei, dass die Aktie am Freitag um 5,7 Prozent auf 372,97 Dollar stieg – der beste Handelstag seit Mai 2025.
Zweifel daran, ob Microsofts hohe KI-Investitionen ausreichende Renditen liefern, wurden Ende April erneut befeuert, als die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals ein enttäuschendes Wachstum im Cloud-Geschäft Azure zeigten. Zudem prognostizierte Microsoft Investitionen von rund 190 Milliarden Dollar bis Ende Dezember – mehr als von der Wall Street erwartet.
Die aggressiven Investitionen gelten laut Stifel-Analyst Brad Reback als Risiko, da sie die Profitabilität unter Druck setzen könnten. Aufgrund sinkender Bruttomargen bei Azure durch steigende Investitionsausgaben seien die Gewinnerwartungen womöglich zu hoch, schrieb er in einer Notiz, und senkte das Kursziel von 415 auf 400 Dollar.
Einmalige Kaufchance
Gleichzeitig gibt es auch Gründe für Optimismus – insbesondere das Umsatzwachstum. Analysten erwarten für das laufende Geschäftsjahr, das am 30. Juni endet, ein Umsatzplus von 17 Prozent. Das wäre das stärkste Wachstum seit 2022 und soll sich bis 2028 auf 18 Prozent und 2029 auf 20 Prozent beschleunigen.
Auch Keith Fitz-Gerald von der Fitz-Gerald Group und Portfolio-Manager eines ETFs sieht Microsoft trotz KI-Risiken auf Erholungskurs. Allerdings bleibe er vorsichtig. «Wir wissen nicht, wie die Welt in ein paar Jahren aussieht, und das wirft Fragen auf, etwa ob wir überhaupt noch Microsoft-Programme nutzen werden», sagte er. «Das ist eine hochriskante Frage, die ich genau beobachte.»
Er halte Microsoft zwar für unterbewertet, baue seine Position aber vorerst nicht aus. «Es gibt keinen Zweifel, dass der aktuelle Kurs eine fast einmalige Kaufchance darstellt. Wenn die KI-Investitionen sich in besseren Gewinnen niederschlagen, könnte die Aktie regelrecht durch die Decke gehen», sagte Fitz-Gerald. «Gleichzeitig wird die Unsicherheit rund um KI wohl noch eine Weile bestehen bleiben, weshalb ich meine Position klein halte. Der Ausverkauf war ein echter Belastungstest – und ich hoffe, dass ich die Nerven habe, bei weiteren Rücksetzern zu kaufen.»
(Bloomberg/cash)