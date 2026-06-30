Er halte Microsoft zwar für unterbewertet, baue seine Position aber vorerst nicht aus. «Es gibt keinen Zweifel, dass der aktuelle Kurs eine fast einmalige Kaufchance darstellt. Wenn die KI-Investitionen sich in besseren Gewinnen niederschlagen, könnte die Aktie regelrecht durch die Decke gehen», sagte Fitz-Gerald. «Gleichzeitig wird die Unsicherheit rund um KI wohl noch eine Weile bestehen bleiben, weshalb ich meine Position klein halte. Der Ausverkauf war ein echter Belastungstest – und ich hoffe, dass ich die Nerven habe, bei weiteren Rücksetzern zu kaufen.»