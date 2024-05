Produktionsverlagerung wegen geopolitischer Risiken ist ein Thema

Wegen geopolitischer Risiken denken 62 Prozent der deutschen Exporteure darüber nach, ihre Produktion zu verlagern. Der weltweite Durchschnitt liegt bei 53 Prozent. Insgesamt gab aber nur etwa ein Drittel der befragten deutschen Firmen an, konkrete Schritte zum Near- oder Friendshoring zu unternehmen - also Lieferketten in Nachbar- oder befreundete Staaten zu verlagern. 2023 waren es 28 Prozent.