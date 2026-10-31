Doch die Geschäfte liefen zuletzt immer schlechter. «In kurzer Zeit hat sich das Marktumfeld für uns wirtschaftlich stark verändert: steigender Margendruck, höhere Beschaffungskosten und eine stark rückläufige Nachfrage haben den Druck auf die Finanzen erhöht», teilt Denis Fischer, CEO und Verwaltungsratspräsident des Unternehmens, gegenüber Blick mit. Der Verwaltungsrat habe versucht, mit Kostensenkungen und Restrukturierungsschritten gegenzusteuern. Dazu habe man intensive Gespräche mit Investoren und Finanzierungspartnern geführt – ohne Erfolg. Ende September stand definitiv fest: Die Rettung kommt nicht zustande. Deshalb leitete der Verwaltungsrat Anfang Monat das Konkursverfahren ein.