Tiefere Zinserträge

Die Kantonalbank erwirtschaftete insgesamt einen um 1,5 tieferen Geschäftsertrag von 244,1 Millionen Franken. Klar rückläufig war insbesondere das Zinsengeschäft (Netto-Erfolg -7,3 Prozent auf 167,5 Mio). Die AKB verweist auf den hohen Anteil Saron-basierter Geldmarkthypotheken, die wegen des tieferen Leitzinses zu einem deutlichen Rückgang der Zinserträge geführt hätten. Dazu kamen Wertberichtigungen auf gefährdeten Kreditpositionen von 4,9 Millionen.