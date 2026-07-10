Die Aktie von ABB schloss am Donnerstag 2,8 Prozent höher bei 84,86 Franken. Damit setzte der Titel zu einer Gegenbewegung an, die sich am Freitag fortsetzen kann.
In den letzten fast drei Wochen kam die Aktie etwas unter Druck. Nach dem Rekordhoch vom 22. Juni bei 88,50 Franken verkauften Anleger die Aktie mehrheitlich.
So schloss die ABB-Aktie am letzten Dienstag über 4 Prozent tiefer. Händler erklärten sich die Verkaufsbereitschaft unter anderem mit Gewinnmitnahmen bei Unternehmen, welche vom Bau von Datencentren profitieren.
Zudem wurde auf eine Herunterstufung durch Pareto Securities verwiesen. In einer Unternehmensstudie senkt der zuständige Analyst sein Anlageurteil für die in Stockholm gehandelten Stücke auf «Hold» von «Buy».
Das Kursziel gab er mit 1100 (1000) schwedischen Kronen an, was umgerechnet knapp 91 Franken entspricht. Dank des nun wieder verbesserten Umfeldes für Technologie-Aktien könnte die Aktie nun tatsächlich wieder Richtung der 90-Franken-Marke ziehgen.
Die Aktien von ABB führen die diesjährige SMI-Gewinnerliste noch immer unangefochten mit einem Plus von 47 Prozent an.
(cash)