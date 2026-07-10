Die Aktie von ABB schloss am Donnerstag 2,8 Prozent höher bei 84,86 Franken. Damit setzte der Titel zu einer Gegenbewegung an. Denn in den letzten Wochen kam die Aktie etwas unter Druck. Nach dem Rekordhoch vom 22. Juni bei 88,50 Franken verkauften Anleger die Aktie mehrheitlich.