Die Aktie von ABB schloss am Donnerstag 2,8 Prozent höher bei 84,86 Franken. Damit setzte der Titel zu einer Gegenbewegung an. Denn in den letzten Wochen kam die Aktie etwas unter Druck. Nach dem Rekordhoch vom 22. Juni bei 88,50 Franken verkauften Anleger die Aktie mehrheitlich.
So schloss die ABB-Aktie am letzten Dienstag über 4 Prozent tiefer. Händler erklärten sich die Verkaufsbereitschaft unter anderem mit Gewinnmitnahmen bei Unternehmen, welche vom Bau von Datencentren profitieren.
Zudem wurde auf eine Herunterstufung durch Pareto Securities verwiesen. In einer Unternehmensstudie senkt der zuständige Analyst sein Anlageurteil für die in Stockholm gehandelten Stücke auf «Hold» von «Buy».
Am Freitag kommt es nun zu einer weiteren Herunterstufung. ABG Sundal Collier ging in ihrer Anlageempfehlung für die ABB-Aktie ebenfalls auf «Hold» von zuvor «Buy».
Die ABB-Titel fallen am Freitag um 1,1 Prozent auf 83,78 Franken. Die Titel führen die diesjährige SMI-Gewinnerliste noch immer unangefochten mit einem Plus von 47 Prozent an.
(cash)