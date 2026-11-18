Die sich auf dem aktuellen Kursniveau stabilisierende Aktie des Schweizer Elektronikkonzerns zeigt, dass wohl ein Grossteil der negativen Nachrichten im Kurs eingepreist ist. Der ABB-Kurs wurde in den vergangenen zwei Jahren zuerst stark vom Boom bei Rechenzentren und KI-Infrastruktur getrieben. Im Sommer 2026 kamen Zweifel auf, ob die enormen KI-Investitionen und Bewertungen nachhaltig sind. Nahe dem Allzeithoch war der Valor zudem teuer bewertet. Ferner zeigten sich Analysten eher zurückhaltend bezüglich der Rotork-Übernahme sowie des vorerst sistierten Verkaufs der Robotiksparte an Softbank.