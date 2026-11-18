Die ABB-Valoren legen am Mittwoch im frühen Handel um 1,3 Prozent zu, während der Gesamtmarkt, gemessen am Swiss Market Index (SMI), um 0,14 Prozent höher notiert. Nachdem der Titel Ende Juni bei 88,68 Franken ein neues Allzeithoch erreicht hatte, fiel er um rund 24 Prozent zurück. Seit Jahresbeginn steht das Plus bei 15 Prozent.
Neue Impulse liefert der Chip-Gigant Nvidia, nachdem der Markt die am Dienstagabend nach US-Börsenschluss vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal 2026 gut aufgenommen hat.
Die sich auf dem aktuellen Kursniveau stabilisierende Aktie des Schweizer Elektronikkonzerns zeigt, dass wohl ein Grossteil der negativen Nachrichten im Kurs eingepreist ist. Der ABB-Kurs wurde in den vergangenen zwei Jahren zuerst stark vom Boom bei Rechenzentren und KI-Infrastruktur getrieben. Im Sommer 2026 kamen Zweifel auf, ob die enormen KI-Investitionen und Bewertungen nachhaltig sind. Nahe dem Allzeithoch war der Valor zudem teuer bewertet. Ferner zeigten sich Analysten eher zurückhaltend bezüglich der Rotork-Übernahme sowie des vorerst sistierten Verkaufs der Robotiksparte an Softbank.
Optimistische Kursziele
Trotz Kurskorrektur und negativeren Perspektiven bleiben die Experten weiterhin zuversichtlich beim Titel. Gemäss Bloomberg-Daten stufen 14 Analysten den Titel mit «Kaufen», 23 mit «Halten» und zwei mit «Verkaufen» ein. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 82,60 Franken, was einem Aufwärtspotenzial von rund 20 Prozent entspricht. Auffallend ist dabei: Das durchschnittliche Kursziel liegt höher als Ende Juni, als der Titel auf Allzeithoch notierte.
Die letzte Änderung beim Kursziel geht auf eine US-Investmentbank zurück. Goldman Sachs senkt das Kursziel für ABB auf 79 von 82 Franken und bestätigt die Einstufung «Neutral». Deren Analysten sehen den Konzern auf Kurs und verwiesen nach Publikation der Zahlen zum dritten Quartal auf den überraschend starken Auftragseingang im Elektrifizierungsgeschäft. Die Nachfrage in den Prozessindustrien blieb dagegen hinter den Erwartungen zurück.
Für das vierte Quartal erwartet Goldman Sachs eine Beschleunigung des organischen Wachstums, getragen von zusätzlichen Kapazitäten im Elektrifizierungsgeschäft. Die Prognosen für den bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werden für 2026 und 2027 um 4 beziehungsweise 1 Prozent angehoben. Das niedrigere Kursziel reflektiere die inzwischen geringere Bewertung des gesamten Sektors und nicht eine Verschlechterung der Gewinnerwartungen für ABB.
Strategisch gut aufgestellt
Ob sich ein erneuter Kursanstieg der ABB-Valoren in Richtung Allzeithoch einstellen wird, muss sich weisen. Ist die Stimmung an der Börse schlecht, können selbst gute Unternehmenszahlen die Marktteilnehmer nur selten umstimmen. Investoren seien besorgt, dass steigende Zinsen mit einer Verschlechterung der Kreditkennzahlen bei Hyperscalern und «Neocloud»-Anbietern zusammenfallen, schrieben die Experten der Deutschen Bank (DB) Ende Oktober in einer Analyse. Dies lasse Zweifel daran aufkommen, ob diese Unternehmen in der Lage sein werden, ihren fremdfinanzierten Investitionszyklus im Bereich KI fortzusetzen.
Vor diesem Hintergrund überraschten die Auftragseingänge im Geschäftsbereich Elektrifizierung von ABB in diesem Quartal erneut positiv. Die Nachfrage aus dem Rechenzentrumssektor verzeichnete ein dreistelliges Wachstum, ohne Anzeichen einer kurzfristigen Abschwächung.
Während die Wachstumsprognose von ABB für das vierte Quartal - gemessen an der Analyse der Abarbeitung des Auftragsbestands - eher konservativ erscheine, seien die Erwartungen für den Zeitraum bis 2027 bereits sehr hoch, schreiben die DB-Experten weiter. Zudem dürfte es schwierig sein, die mittelfristig pessimistische Einschätzung zu entkräften, dass es 2028 oder 2029 zu einer Verlangsamung der Investitionen in Rechenzentren kommen könnte.
Auf Basis der Schätzungen für 2027 notiere die Aktie bei einem EV/EBITA-Verhältnis von 16x und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21x; die «Halten»-Empfehlung werde beibehalten, so das Fazit der Analysten der Deutschen Bank. Das Kursziel beträgt weiterhin 76 Franken.