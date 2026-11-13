Befürchtungen, dass die Demokraten in den USA nach dem Wahlsieg den Bereich zu stark einschränken könnten, teilt Wierod nicht. «Sollte es neue Gesetze geben, wäre dies eher auf Ebene der einzelnen Bundesstaaten zu erwarten. Und die Bewilligungen für einzelne Projekte hängen vor allem von den lokalen Behörden ab», so Wierod. Aus Gesprächen mit Gouverneuren gehe hervor, dass die meisten an einer gut laufenden Wirtschaft und neuen Arbeitsplätzen interessiert seien.