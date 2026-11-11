Der Technologiekonzern ABB investiert rund vier Millionen Franken in eine neue Fertigungslinie für das Stromversorgungssystem HiPerGuard in Quartino im Tessin. Damit reagiert ABB laut einer Mitteilung vom Mittwoch auf die wachsende Nachfrage von Rechenzentren und Industriekunden. Die Anlage sei die erste speziell für HiPerGuard ausgelegte Produktionslinie Europas. Nach Investitionen in den USA und Neuseeland erweitert das Unternehmen die weltweiten Fertigungskapazitäten für das System damit zum dritten Mal innerhalb von zwölf Monaten.