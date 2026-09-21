Hintergrund ist der enorme Energiehunger leistungsfähiger KI-Chips. Laut ABB könnten künftige Systeme pro Server-Rack eine Leistung von mindestens einem Megawatt benötigen. Heute seien es knapp 200 Kilowatt. Gleichzeitig dürfte sich der weltweite Stromverbrauch von Rechenzentren laut der Internationalen Energieagentur bis 2030 mehr als verdoppeln.