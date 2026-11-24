ABB setzt deshalb auf deutliche Verbesserungen nach der Integration. Innerhalb von drei Jahren nach dem Abschluss der Transaktion soll Ziehl-Abegg eine operative EBITA-Marge erreichen, die weitgehend dem Durchschnitt des ABB-Geschäftsbereichs Antriebstechnik entspricht. Ausserdem rechnet der Konzern mit erheblichen mittel- bis langfristigen Kosten- und Umsatzsynergien. Unter deren Berücksichtigung soll sich das Verhältnis von Unternehmenswert zu EBITDA in den niedrigen zweistelligen Bereich bewegen.