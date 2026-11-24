Die Aktien von ABB haben am Montag an der Schweizer Börse um 4,6 Prozent auf 68,32 Franken zugelegt. Gründe für den Kursanstieg dürften die Erholung im Tech-Sektor nach der spektakulären Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang sowie die Bekanntgabe von ABB über die Übernahme des deutschen Ventilatoren- und Motorenherstellers Ziehl-Abegg gewesen sein.
Ob sich bei den Aktien des schweizerisch-schwedischen Industriekonzerns nun eine Trendwende abzeichnet, bleibt abzuwarten. Eine solche wäre nach der längeren Schwächephase jedenfalls willkommen. Seit dem Allzeithoch von 89,14 Franken im Juni hatten die Titel bis zum vergangenen Freitag 26,7 Prozent eingebüsst.
ABB ergänzt das Portfolio im attraktiven Kühlmarkt – der Kaufpreis ist allerdings hoch
Mit der Übernahme erweitert ABB sein Angebot für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie industrielle Kühlsysteme. Ziehl-Abegg beschäftigt rund 6300 Mitarbeitende und stellt energieeffiziente Ventilatoren, integrierte Elektromotoren sowie Lüftungs- und Steuerungstechnik her. Die Produkte ergänzen das bestehende Motoren- und Antriebsportfolio von ABB.
Die Übernahme passt auch in einen Markt, der durch den steigenden Kühlbedarf von Rechenzentren und die zunehmende Bedeutung energieeffizienter Anlagen strukturellen Rückenwind erhält.
Allerdings lässt sich ABB den Zukauf einiges kosten. Der Unternehmenswert von 2,65 Milliarden Dollar liegt deutlich über dem Eigenkapitalwert von 2,22 Milliarden Dollar. Ziehl-Abegg dürfte 2026 einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Dollar erzielen und eine operative EBITA-Marge im mittleren einstelligen Prozentbereich erreichen.
Auf Basis der erwarteten Geschäftszahlen entspricht der Kaufpreis dem 1,9-Fachen des Umsatzes und dem 18,6-Fachen des EBITDA. Das ist eine anspruchsvolle Bewertung, insbesondere angesichts der noch vergleichsweise geringen Profitabilität des deutschen Familienunternehmens.
ABB setzt deshalb auf deutliche Verbesserungen nach der Integration. Innerhalb von drei Jahren nach dem Abschluss der Transaktion soll Ziehl-Abegg eine operative EBITA-Marge erreichen, die weitgehend dem Durchschnitt des ABB-Geschäftsbereichs Antriebstechnik entspricht. Ausserdem rechnet der Konzern mit erheblichen mittel- bis langfristigen Kosten- und Umsatzsynergien. Unter deren Berücksichtigung soll sich das Verhältnis von Unternehmenswert zu EBITDA in den niedrigen zweistelligen Bereich bewegen.
Analysten sehen strategische Vorteile – aber auch einen Haken
Bei Analysten kommt die Transaktion insgesamt gut an. Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) sieht darin eine Fortsetzung der bisherigen Akquisitionsstrategie von ABB. Der Konzern kaufe selten Unternehmen, die in ihrem Bereich bereits zu den Besten gehörten, sondern setze vielmehr auf solide Plattformen mit klaren Verbesserungs- und Synergiepotenzialen. Genau in dieses Muster passt Ziehl-Abegg, schreibt ZKB-Analyst Florian Sager.
Er sieht strukturelles Wachstum und beträchtliche Margenverbesserungen, sofern die Integration wie geplant gelingt.
Auch Vontobel-Analyst Mark Diethelm beurteilt die strategische Ergänzung positiv. Die Produkte von Ziehl-Abegg seien eine komplementäre Erweiterung des Angebots der ABB-Sparte «Motion». Allerdings sei das Akquisitionsmultiple hoch und die Profitabilität des übernommenen Unternehmens gering.
Diethelm weist zudem auf einen möglichen Nachteil für ABB hin: «Trotz ehrgeiziger Margenverbesserungsziele wird die Transaktion den hohen ROIC von ABB verwässern.» ROIC steht für «Return on Invested Capital» und misst die Rendite auf das investierte Kapital. Je höher die Kennzahl, desto effizienter setzt ein Unternehmen sein Kapital ein.
Für ABB ist dies durchaus relevant. Die Schätzungen für den ROIC im Gesamtjahr 2026 liegen bei 7,4 Prozent, nachdem die Kennzahl 2025 noch 6,8 Prozent betragen hatte. Die Übernahme könnte die Kapitalrendite zunächst belasten, bevor sich die erhofften Synergien und Margenverbesserungen auszahlen.