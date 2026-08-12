Die Zusammenarbeit von ABB und Vale hat die Digitalisierung der Eisenerzwerke in Brasilien zum Ziel. So sollen in mehreren Anlagen von Vale Prozesse automatisiert und neue Internet-Technologien eingesetzt werden, um die Produktivität und Sicherheit der Werke zu erhöhen. Auch die Nachhaltigkeit der Produktion soll damit gesteigert werden, wie ABB am Mittwoch mitteilte.