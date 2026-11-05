Mit dem Barerlös aus dem Verkauf der Robotiksparte an den Finanzinvestor Softbank wird es vorerst nichts. Dies, weil die chinesischen Behörden die Übernahme des Geschäfts in China untersagt haben, wie der Schweizer Technologiekonzern am Donnerstag mitteilte. Damit steht die milliardenschwere Transaktion auf der Kippe. Zu den möglichen Folgen für den gesamten Verkauf und den nächsten Schritten wollte sich ABB auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP nicht weiter äussern.