Der US-Pharmakonzern AbbVie steht einem Medienbericht zufolge kurz ‌vor ⁠der Übernahme des Biotech-Unternehmens Apogee Therapeutics. ⁠Für die auf entzündliche Krankheiten spezialisierte US-Firma ‌wolle AbbVie rund 10,9 ‌Milliarden Dollar zahlen, ​berichtete die «Financial Times» am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Das Gebot würde einen ‌Aufschlag von rund 60 Prozent auf den Schlusskurs der Apogee-Aktie vom Donnerstag bedeuten. ​Eine Ankündigung könnte bereits ​am Montag ​erfolgen. AbbVie und Apogee waren zunächst nicht ‌für Stellungnahmen zu erreichen.

Apogee wurde 2022 gegründet und entwickelt Therapien für Entzündungs- und ​Immunerkrankungen. ​Erst im ⁠vergangenen Monat hatte sich ​das Unternehmen eine ⁠Finanzierung von bis zu ‌1,3 Milliarden Dollar von Blackstone Life Sciences gesichert. Damit sollen die ‌späte Entwicklungsphase und die ​mögliche Vermarktung eines Ekzem-Medikamentes ermöglicht werden.

(Reuters)