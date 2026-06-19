Der US-Pharmakonzern AbbVie steht einem Medienbericht zufolge kurz vor der Übernahme des Biotech-Unternehmens Apogee Therapeutics. Für die auf entzündliche Krankheiten spezialisierte US-Firma wolle AbbVie rund 10,9 Milliarden Dollar zahlen, berichtete die «Financial Times» am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Das Gebot würde einen Aufschlag von rund 60 Prozent auf den Schlusskurs der Apogee-Aktie vom Donnerstag bedeuten. Eine Ankündigung könnte bereits am Montag erfolgen. AbbVie und Apogee waren zunächst nicht für Stellungnahmen zu erreichen.
Apogee wurde 2022 gegründet und entwickelt Therapien für Entzündungs- und Immunerkrankungen. Erst im vergangenen Monat hatte sich das Unternehmen eine Finanzierung von bis zu 1,3 Milliarden Dollar von Blackstone Life Sciences gesichert. Damit sollen die späte Entwicklungsphase und die mögliche Vermarktung eines Ekzem-Medikamentes ermöglicht werden.
(Reuters)