Apogee wurde 2022 gegründet und entwickelt Therapien für Entzündungs- und ​Immunerkrankungen. ​Erst im ⁠vergangenen Monat hatte sich ​das Unternehmen eine ⁠Finanzierung von bis zu ‌1,3 Milliarden Dollar von Blackstone Life Sciences gesichert. Damit sollen die ‌späte Entwicklungsphase und die ​mögliche Vermarktung eines Ekzem-Medikamentes ermöglicht werden.