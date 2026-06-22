Bei einer Zulassung würde das Medikament nicht nur ​das Immunologie-Portfolio von AbbVie stärken, sondern auch dem Kassenschlager ​Dupixent von Sanofi und Regeneron Konkurrenz machen. Zumilokibart könnte für Patienten im Alltag deutlich anwenderfreundlicher ‌sein: Während Dupixent in der Regel alle zwei Wochen gespritzt werden muss, zeigten klinische Studien der Phase 2 für das Apogee-Mittel gute Ergebnisse bei einer ​Verabreichung im ​Abstand von drei oder sogar sechs ⁠Monaten.