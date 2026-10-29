Im dritten Quartal erzielte Lilly ​einen Umsatz von 24,4 Milliarden Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 22,61 Milliarden. Der bereinigte Gewinn lag bei 7,48 Dollar pro Aktie und damit auch über den Prognosen. Treibende Kraft seien erneut die Diabetes- und Abnehmmittel Mounjaro und Zepbound gewesen. Der Umsatz ‌mit Mounjaro habe 10,72 Milliarden Dollar erreicht, Zepbound 5,35 Milliarden Dollar. Beide Medikamente übertrafen damit die Schätzungen der Wall Street. Das Gewinnziel für das Gesamtjahr senkte Lilly jedoch und verwies ​auf hohe Kosten im Zusammenhang mit jüngsten Übernahmen. Der bereinigte ​Gewinn je Aktie solle nun bei 35,00 bis ​36,00 Dollar liegen.