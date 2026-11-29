Mitte für gemeinsame Steuererklärung

Der offizielle Titel der im März 2024 eingereichten Volksinitiative lautet «Ja zu fairen Bundessteuern auch für Ehepaare - Diskriminierung der Ehe endlich abschaffen». Mit ihr wollte die Mitte-Partei die Diskriminierung von Verheirateten bei der Bundessteuer beseitigen (sogenannte Heiratsstrafe), wie sie sagte. Ehepaare sollten zwar weiterhin eine gemeinsame Steuererklärung einreichen. Gesetzesbestimmungen sollten dann aber dafür sorgen, dass die Ehepaare gegenüber Unverheirateten nicht im Nachteil gewesen wären.