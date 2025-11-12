Wer innert der nächsten zehn Jahre in Pension geht, dürfte mit einer Aufstockung bei allfälligen Lücken in der Pensionskasse besser beraten sein als mit einer zusätzlichen Amortisation der Hypothek. Dies gilt ebenfalls für Eigentümer, welche zwanzig Jahre vor der Pension stehen. Derzeit weisen Pensionskassen eine durchschnittliche Rendite von 3,4 Prozent aus. Diese liegt damit deutlich über den Kosten einer zehnjährigen Festhypothek von 1,5 Prozent, meint Brundia von Oxifina. Noch attraktiver kann es hierbei sein, die Gelder langfristig in eine Säule-3a-Lösung zu investieren. Mit einem hohen Aktienanteil konnte in der Vergangenheit eine annualisierte Rendite von bis zu 6 Prozent erzielt werden.