Der Zugang zur Viale Molise 51, einem Wohnhaus aus den 1930er-Jahren im Osten Mailands, führt durch ein imposantes Holztor, das in einen gewölbten Torbogen eingelassen ist. Betonbalkone zieren die dunkle, verwitterte Fassade des Gebäudes.
Der Wohnblock selbst hat schon bessere Tage gesehen: Manchmal sickert Regen durch das Dach, und nahe dem Dachboden löst sich der Putz. Im Inneren dient ein gepflasterter, von Fahrrädern gesäumter und mit Topfpflanzen gefüllter Innenhof den Bewohnern seit Langem als Treffpunkt. Dort stellen sie unter bunten Wimpelketten Tische für gemeinsame Mahlzeiten auf.
«Wir sind eine Gemeinschaft, die einfache Dinge tut. Wir essen zusammen zu Abend», sagt Sofia Borri, die seit rund sieben Jahren mit ihrem Partner und zwei Töchtern in dem Gebäude lebt. «Wenn eine ältere Nachbarin nicht allein zum Friseur kommt, bringt sie jemand hin. Wir holen gegenseitig unsere Kinder von der Schule ab. Wir kennen uns seit Jahren.»
Im April wurde ein Vorvertrag zum Verkauf der Immobilie unterzeichnet – und das, obwohl Borri und ihre Familie sowie 31 weitere Haushalte, von denen einige seit mehr als vier Jahrzehnten dort wohnen, noch immer in dem Haus lebten. Die Mieter erfuhren davon im Mai, als ihnen der langjährige Vermieter einen Brief schickte. Laut Angaben der Bewohner tauchten fast sofort Immobilienmakler und andere Besucher auf.
«Wir haben unser Gebäude in den Immobilienanzeigen wiedererkannt», sagt die 50-jährige Borri, eine freiberufliche Beraterin, die im Bereich Sozial- und Beschäftigungsfragen tätig ist.
Der Verkauf ist Teil eines umfassenderen Wandels in Mailand, Italiens Finanzhauptstadt und zweitgrösster Stadt des Landes, die sich seit 2017 zu einem Magneten für internationales Vermögen entwickelt hat. Mailand war schon immer eine wohlhabende Stadt mit historischen Gebäuden und einer starken Wirtschaft – und dem Ruf, ein klein wenig langweilig zu sein.
Im vergangenen Jahrzehnt hat die Stadt jedoch Hedgefonds, Banker, Unternehmer, Investoren und wohlhabende Familien aus dem Ausland angezogen. Ingrid Hallberg Nardilli, eine auf Luxusimmobilien spezialisierte Maklerin, beschreibt eine wachsende Szene exklusiver Privatclubs sowie eine steigende Nachfrage nach internationalen Schulen, Sicherheitsdiensten und hochwertigen Serviceleistungen rund ums Wohnen. Käufer, die früher 5 Millionen Euro ausgeben wollten, müssten heute Immobilien in Betracht ziehen, die für 20 Millionen Euro angeboten werden, sagt sie.
Gleichzeitig wird Mailand selbst für einige alteingesessene internationale Bewohner zunehmend unerschwinglich. Marina Makaus und ihr Partner ließen sich um 2010 in der Stadt nieder, angezogen von Karrierechancen, dem kulturellen Leben und der Aussicht, dort eine Familie zu gründen.
Etwa zur Zeit der Covid-19-Pandemie verloren sie ihre Anstellungen in der Privatwirtschaft; einige Jahre später wurde ihr Mietvertrag nicht verlängert, und sie zogen schliesslich in die Viale Molise, in der Hoffnung, ihre Kinder auf denselben Schulen lassen zu können. Dennoch stieg ihre monatliche Miete trotz der weniger zentralen Lage. Die Familie erwägt nun, Mailand ganz zu verlassen.
Währenddessen wird das Viertel rund um ihre Wohnung potenziellen Käufern in einem ganz anderen Licht präsentiert. In einem Werbevideo, das die Mailänder Immobilienagentur CISE RE auf Instagram veröffentlichte, scheint das Viertel rund um das Wohnhaus – etwa 3 Kilometer östlich des berühmten Mailänder Doms – regelrecht zu explodieren, bevor es als moderne Wohnsiedlung neu entsteht. Die KI-generierte Sequenz präsentiert die als Calvairate bekannte Gegend als Investitionsmöglichkeit nahe dem Rand von Mailands dicht bebautem historischem Zentrum.
In einer Anzeige auf dem Immobilienportal Immobiliare.it wird eine 108 Quadratmeter grosse Wohnung im sechsten Stock der Viale Molise 51 für 666'000 Euro angeboten, was etwa 6170 Euro pro Quadratmeter entspricht. Die Überschrift verortet die Immobilie „im Herzen des neuen ARIA‑Viertels» – ein Verweis auf ein grosses Stadterneuerungsprojekt auf der gegenüberliegenden Strassenseite.
Diese Preise mögen in Finanzzentren wie New York, London, Paris oder Singapur nicht übermässig hoch erscheinen, übersteigen aber die finanziellen Möglichkeiten mehrerer derzeitiger Mieter. Diese befürchten zudem, kaum eine andere Mietwohnung zu vergleichbaren Konditionen zu finden. In einer Erklärung vom Oktober beschrieben die Mieter ihre Einkommen als „zu hoch, um Anspruch auf eine Sozialwohnung zu haben, aber bei Weitem nicht ausreichend, um sich den Mailänder Immobilienmarkt leisten zu können». Michael Meghnagi, CEO von Maghen Capital – einem Unternehmen, das an der Gesellschaft beteiligt ist, die das Gebäude kaufen möchte –, erklärt, den bestehenden Mietern werde ein Rabatt von 10 % gewährt, falls sie sich zum Kauf ihrer Wohnungen entschließen.
Der Reichtums-Boom
Italiens Steueranreize – sowie das Ende des britischen «Non-Dom»-Steuerstatus im April 2025 – haben dazu beigetragen, die Stadt in den letzten Jahren für international mobiles Kapital attraktiv zu machen. Seit 2017 können berechtigte Neuzuzüger eine jährliche Pauschalabgabe auf im Ausland erzielte Einkünfte zahlen, anstatt der regulären italienischen Einkommensteuer zu unterliegen. Diese Abgabe, die ursprünglich bei 100'000 Euro lag, stieg 2026 für Neuankömmlinge auf 300'000 Euro. Ein weiterer Anreiz, das sogenannte Impatriati-Regime, bietet Steuererleichterungen für qualifizierte Arbeitskräfte, die nach Italien ziehen. Frühere Regelungen belohnten zudem den Erwerb von Wohneigentum, wobei dieses Programm 2024 verschärft wurde.
Die Zahl der Menschen, die von der Pauschalsteuer profitieren, bleibt relativ gering. Der italienische Unternehmensverband Assonime schätzte, dass im Jahr 2025 landesweit etwa 2500 Personen diese Regelung nutzten. Etwas mehr als die Hälfte der Begünstigten in der Stichprobe der Studie lebte in Mailand.
Marco Cerrato, Partner bei der Steuerkanzlei Maisto e Associati, der vermögende Mandanten berät, räumt ein, dass internationale Käufer den Wettbewerb um knappe, aussergewöhnlich grosse Wohnungen im historischen Zentrum Mailands verschärft haben. Er sagt jedoch, es sei «mathematisch unmöglich», dass eine so kleine Gruppe die Ursache für die Wohnraum-Inflation in einer ganzen Stadt sei.
Dennoch stiegen die Kaufpreise in der Stadt zwischen 2015 und 2023 um 58 %, während die Mieten im selben Zeitraum um 45 % kletterten, wie aus Untersuchungen des Politecnico di Milano hervorgeht. Und der Boom reicht weit über wohlhabende zentrale Viertel hinaus. Die durchschnittlichen Angebotspreise in der Gegend Porta Vittoria-Lodi erreichten im September rund 5170 Euro pro Quadratmeter – ein Anstieg von 26 % innerhalb von sechs Jahren, wie Daten von Immobiliare.it Insights zeigen, die Bloomberg zur Verfügung gestellt wurden.
Nach dem Brexit zählten Finanzfachleute, die nach Italien zogen, sowie Italiener, die nach Jahren im Ausland zurückkehrten, zu Nardillis Kundschaft. In jüngerer Zeit arbeitete sie mit wohlhabenden Familien aus den USA, Kontinentaleuropa und Südamerika zusammen. Diese suchen oft grosse Wohnungen in historischen Mailänder Gebäuden mit hohen Decken, Terrassen und grosszügigen Wohnflächen, und ihr Interesse hat die Preise in die Höhe getrieben. «Ich denke, viele Immobilien auf dem heutigen Markt sind überbewertet», sagt Nardilli. „Die Preise sind zu hoch für Objekte, denen das gewisse Etwas fehlt.“
Massimo Bricocoli, Professor für Stadtplanung am Politecnico, argumentiert, dass steigende Preise in prestigeträchtigen Bezirken Käufer nach aussen drängen können – «von einer Ringstrasse zur nächsten». Diese Verschiebung hat direkte Auswirkungen auf Menschen, die bereits in Gegenden wie Calvairate leben.
Bricocoli merkt zudem an, dass die Preise bereits vor der Einführung der Pauschalsteuer gestiegen seien. Die Expo 2015 trug dazu bei, internationale Investitionen anzuziehen, und beschleunigte die Neugestaltung Mailands, während die Wohnkosten nach der Pandemie weiter stiegen, als Käufer im obersten Marktsegment nach größeren Domizilen suchten.
Ein Umzug aus der Stadt löst das Problem nicht immer. Einsparungen bei der Miete können teilweise durch Pendelkosten und längere Arbeitswege wieder aufgezehrt werden, was den Druck auf den Arbeitsmarkt erhöht.
Im Oktober entlud sich die Unzufriedenheit auf Mailands Strassen, als Proteste gegen steigende Lebenshaltungskosten, hohe Steuern und den schlechten Zustand öffentlicher Dienstleistungen zu Zusammenstössen mit der Polizei führten. Die Unruhen beeinträchtigten die Geschäfte im Luxus-Einkaufsviertel der Stadt; der Handelsverband Confcommercio Milano schätzte die Verluste – einschliesslich Sachschäden und entgangener Umsätze – auf rund 1 Million Euro.
Ein Viertel im Umbruch
Entlang der Viale Molise verlaufen Strassenbahnschienen vorbei an einem von Platanen beschatteten Strassenmarkt. Neonfarbene Schilder werben mit Schuhen und Kleidung für nur 10 Euro, während an den Ständen saisonales Obst und Gemüse gestapelt sind. Der Duft von Gewürzen und Brathähnchen mischt sich mit internationalen Lebensmittelgeschäften und neueren, gehobenen Bäckereien.
Calvairate hat eine Vergangenheit als Arbeiterviertel und grenzt an Gebiete mit umfangreichem sozialem Wohnungsbau. Heute teilen sich Familien, die seit Generationen dort leben, die Straßen mit Berufstätigen und neueren Zuzüglern.
Von Borris Balkon aus füllt der ehemalige städtische Schlachthof den Blick auf der anderen Strassenseite. Seine alternden Gebäude sind riesig, aber verfallen: Graffiti bedecken Wände und Türen, und bei einer Halle fehlt ein Grossteil des ursprünglichen Daches. Bäume und Kletterpflanzen haben sich um Gebäude ausgebreitet, die jahrelang weitgehend ungenutzt standen.
Genau hier entsteht «ARIA Ex Macello», ein Projekt zur Schaffung eines neuen Wohn- und Bildungsviertels mit rund 1.200 Wohnungen, Studentenwohnheimen und öffentlichen Grünflächen. Mindestens die Hälfte der geplanten Wohnfläche ist für den sozialen Wohnungsbau vorgesehen. Der umliegende Immobilienmarkt hat sich bereits verändert.
Es gibt nun Pläne, die Viale Molise 51 zu renovieren und zu sanieren, bevor die Wohnungen einzeln verkauft werden, sagte Meghnagi in einem Interview. Das Unternehmen beabsichtige, «alle bestehenden Mietverträge» einzuhalten, und führe Einzelgespräche mit den Mietern, erklärte er und wies die Darstellung zurück, den Bewohnern drohe eine unmittelbar bevorstehende Verdrängung. Meghnagi gab an, dass etwa 70 % bis 80 % der bestehenden Mietverträge mindestens bis 2030 laufen und dass schutzbedürftige Bewohner, deren Verträge im Juni 2027 auslaufen, zu ihrer bisherigen Miete bleiben dürften.
Dennoch zögern einige Bewohner, sich öffentlich zu äussern, aus Sorge, sich während der Verhandlungen über ihr Zuhause angreifbar zu machen. Borri und ihre Nachbarn haben begonnen, sich zu organisieren. Die Zusicherungen von Maghen Capital konnten die Bedenken der Bewohner nicht zerstreuen – insbesondere hinsichtlich der Frage, was passieren würde, wenn die Wohnungen an Einzelkäufer veräussert würden. Einige Mieter würden ihre Wohnungen gerne kaufen, während andere Garantien wollen, dass sie längerfristig zur Miete wohnen bleiben können.
Der Innenhof, in dem sich die Bewohner einst zu gemeinsamen Abendessen versammelten, ist heute der Ort, an dem sie zusammenkommen, um über den Verkauf des Gebäudes zu beraten und ihre Reaktion zu planen. «Wir sprechen hier von Menschen, die ein Einkommen haben, die in dieser Stadt leben, die Kinder haben und sie hier zur Schule schicken», sagt Borri. Eine andere Bleibe zu finden bedeute, sich einem Markt mit «absurden Preisen und kaum freien Wohnungen» stellen zu müssen, fügt sie hinzu.
(Bloomberg/cash)