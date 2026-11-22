Der Innenhof, in dem sich die Bewohner einst zu gemeinsamen Abendessen versammelten, ist heute der Ort, an dem sie zusammenkommen, um über den Verkauf des Gebäudes zu beraten und ihre Reaktion zu planen. «Wir sprechen hier von Menschen, die ein Einkommen haben, die in dieser Stadt leben, die Kinder haben und sie hier zur Schule schicken», sagt Borri. Eine andere Bleibe zu finden bedeute, sich einem Markt mit «absurden Preisen und kaum freien Wohnungen» stellen zu müssen, fügt sie hinzu.