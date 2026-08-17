Der aktuelle Wachstumszyklus des Turboladerherstellers sei stärker und nachhaltiger als bisher angenommen, begründet Berenberg die Hochstufung. Der maritime Zyklus habe weiterhin Bestand, auch der Energiesektor trage zunehmend zum Wachstum bei. Accelleron gilt als Profiteur des Rechenzentren-Booms, da die Firma Turbolader für die Energieversorgung der Server liefert.