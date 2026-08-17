Die Aktie von Accelleron steigt am Montag nach Handelseröffnung 9 Prozent auf 81,95 Franken. Damit ist die Aktie derzeit bester Titel im Swiss Performance Index. Das Rekordhoch des Titels liegt bei knapp 88 Franken.
Grund für die Avancen zu Wochenbeginn: Berenberg hat die Anlageempfehlung für die Accelleron-Aktie von «Halten» auf «Kaufen» hochgestuft. Das Kursziel wurde auf 92 Franken angesetzt (vorher: 70 Franken).
Der aktuelle Wachstumszyklus des Turboladerherstellers sei stärker und nachhaltiger als bisher angenommen, begründet Berenberg die Hochstufung. Der maritime Zyklus habe weiterhin Bestand, auch der Energiesektor trage zunehmend zum Wachstum bei. Accelleron gilt als Profiteur des Rechenzentren-Booms, da die Firma Turbolader für die Energieversorgung der Server liefert.
Die installierte Basis sei «eine dauerhafte Einnahmequelle», da Turbolader 15 bis 30 Jahre im Einsatz bleiben können. Rund 75 Prozent des Umsatzes stammen aus Serviceleistungen.
Accelleron publiziert den Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr 2026 am 27. August 2026.
(cash)