«Die Nachfrage in unseren Kernmärkten bleibt robust, gestützt durch den weiteren Ausbau von Rechenzentren und die anhaltende Neubautätigkeit in der Schifffahrt», heisst es weiter. «Um zukünftiges Wachstum zu ermöglichen, besonders bei Stromerzeugungsanwendungen für Rechenzentren, haben wir im ersten Halbjahr 31 Millionen Dollar investiert», wird CEO Daniel Bischofberger zitiert. Das seien über 40 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2025.