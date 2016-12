Accu Holding brechen ein - SIX setzt Handel aus

Die Titel der Beteiligungsgesellschaft sausten am Mittwoch in einem wenig veränderten Markt um ein Drittel auf 0,76 Franken hinunter.

Die SIX will den Handel mit den Accu-Aktien per 3. Januar 2017 bis auf Weiteres einstellen. Sie habe festgestellt, dass die Firma nicht mehr in der Lage sei, die Aufrechterhaltungspflichten zu erfüllen. Über eine Wiedereröffnung werde zu gegebener Zeit informiert. Zu den Aufrechterhaltungspflichten zählen etwa Publizitätspflichten.

Die Accu Holding ist überschuldet und das Bezirksgericht Hochdorf hat ein Gesuch der Firma auf Nachlassstundung im Oktober genehmigt.

(Reuters)