Der Absturz auf das Krisenniveau vom letzten Jahr konnte bislang nun vermieden werden. Den Nestlé-Titeln half zuletzt vor allem der Umstand, dass sich die Investoren aufgrund der Börsenverunsicherung wieder auf defensive Aktien besinnen. So legten auch Titel wie Swisscom, Sunrise oder Novartis in den letzten Tagen deutlich zu. Der Partizipationsschein von Roche befindet sich nach dem Zuwachs der letzten Tage gar nahe dem höchsten Stand seit Februar 2022.