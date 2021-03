Der Pharmakonzern Roche hat in der Phase-III-Studie REMDACTA mit Actemra/RoActemra (Tocilizumab) plus Veklury (Remdesivir) die gesteckten Ziele nicht erreicht. Verglichen wurde die Kombination von einem Placebo plus dem Mittel Veklury, wie Roche am Donnerstag mitteilte.

Das Ziel wurde anhand der verbesserten Zeit bis zur Entlassung aus dem Krankenhaus bis zum Tag 28 bei Patienten mit schwerer Covid-19-Pneumonie gemessen, die die Standardbehandlung erhielten.

(AWP/cash)