Gegen 9.45 Uhr klettern die Titel um 14,7 Prozent auf 26,16 Franken. Damit stehen sie auf dem höchsten Stand seit Mitte 2025. Seit Jahresbeginn hatten sich die Aktien bis zum Vorabend flach und damit deutlich schlechter entwickelt als der Gesamtmarkt (+16 Prozent). Der SPI notiert am Donnerstagmorgen um 0,7 Prozent im Plus.