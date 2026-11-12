Positiver Trend soll sich fortsetzen

«Wir befinden uns auf einem positiven Wachstumspfad, der durch eine starke operative Hebelwirkung die Rentabilität verbessert und die Verschuldung reduziert», wird Adecco-Chef Denis Machuel in der Mitteilung zitiert. Das Unternehmen sehe «ermutigende Entwicklungen» auf dem Markt, die sich in einem guten Wachstum der flexiblen und der permanenten Vermittlung widerspiegelten. Zudem werde die Organisation weiter vereinfacht.