Treiber der Geschäftsentwicklung ist die wachsende Nachfrage nach dem ​KI-Produkt Firefly ​und anderen Design-Werkzeugen. Der wiederkehrende ⁠Jahresumsatz mit KI-Anwendungen habe sich verdreifacht und Ende ​des zweiten Quartals ⁠die Marke von 500 Millionen Dollar überschritten, hiess es weiter. Trotz ‌seiner Position als weltgrösster Anbieter von Design-Software sieht sich Adobe zunehmender Konkurrenz durch Unternehmen wie Figma und Canva ausgesetzt, die ebenfalls ‌massiv auf Künstliche Intelligenz setzen. Investoren befürchten zudem, dass ​neue KI-Werkzeuge von Forschungslaboren die Branche grundlegend verändern könnten. Seit Jahresbeginn haben Adobe-Papiere mehr als 37 Prozent an Wert verloren.