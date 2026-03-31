Kostenstruktur verschlankt

Einen positiven Beitrag zum operativen Ergebnis leisteten die Standorte in der Schweiz (Niederwangen und Grenchen), in Malaysia, China und in Brasilien, einen negativen hingegen die Produktionsstätten in Deutschland, Mexiko und Ungarn. Die Zusammenführung der beiden Produktionsstandorte in Ungarn, die Schliessung des Standorts Muri sowie die Restrukturierung des Werkes im deutschen Endingen hätten aber zu einer schrittweisen Verbesserung der Kostenstruktur geführt.