Der Automotive-Markt sei insbesondere im Hauptmarkt Europa herausfordernd geblieben, heisst es zum Geschäftsverlauf. Die im Vorjahr eingeführte neue Vertriebsstruktur zeige aber erste Erfolge. So seien im ersten Halbjahr 2026 deutlich mehr Neuprojekte als in den vorangegangenen ersten Semestern eingegangen. Mit einem Lifetime-Auftragseingang bei den Neuprojekten, allein im Automotive Bereich in Höhe von 116 Millionen Franken, werde das zukünftig angestrebte Wachstum abgesichert.