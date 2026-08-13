Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) verbesserte sich um 22 Prozent auf 42,1 Millionen und die entsprechende Marge um 0,9 Prozentpunkte auf 8,5 Prozent. Schliesslich resultierte ein Reingewinn von 10,5 Millionen Dollar, dies nach einem Verlust von 7,9 Millionen im Vergleichsquartal. Alle relevanten Kennziffern fielen damit auch besser aus als im ersten Quartal.