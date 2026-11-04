Die anhaltende Verbesserung der Profitabilität und die umgesetzten Restrukturierungsmassnahmen bilden laut Aevis eine solide Grundlage für den Rest des Jahres 2026 und für 2027. Swiss Medical Network verlängerte zudem seine syndizierte Kreditlinie über 150 Millionen Franken bis April 2028 und profitiert seit Ende September 2026 von einer Reduktion der Finanzierungsmarge um 100 Basispunkte.