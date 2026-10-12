Versicherte des Viva-Modells im Tessin können sich damit laut den Angaben direkt an eine Benu-Apotheke wenden. Dort erhalten sie Erstberatung sowie Leistungen in Prävention, Impfung, Rauchstopp und bei der Überprüfung der korrekten Medikamentenanwendung, wie das Unternehmen weiter schrieb.