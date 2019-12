Aevis verkauft Générale Beaulieu Immobilière an Infracore

Diese Transaktion basiert auf einer Immobilienbewertung in Höhe von 196 Millionen Franken und wird in bar und in Aktien bezahlt, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Aevis wird dadurch ihren direkten und indirekten Anteil an Infracore auf 30 von 19 Prozent erhöhen.

GBH realisiert den Angaben zufolge einen Beteiligungsgewinn von 153 Millionen Franken und wird eine ausserordentliche Dividende von 75 Millionen ausschütten. Aevis, die gut 69 Prozent an GBH hält, wird dadurch im vierten Quartal 2019 einen Gewinn auf Konzernstufe von 21,7 Millionen Franken erzielen, wie es heisst. Und die verfügbaren liquiden Mittel werden sich um mehr als 80 Millionen erhöhen.

GBI besitzt den Angaben zufolge mehrere Immobilien im Genfer Stadtteil Champel, darunter die Clinique Générale-Beaulieu mit einer Mietfläche von rund 19'000 Quadratmetern.

(AWP)