Der Bruttoumsatz stieg um 8,2 Prozent auf 973 Millionen Franken. Dies lag vor allem an höheren Belegarzthonoraren bei Swiss Medical Network. Diese werden aber als Drittleistungen weitergegeben und sind daher im Nettoumsatz nicht enthalten. Aevis bezeichnet deshalb den Nettoumsatz als massgebliche Kennzahl für die Geschäftsentwicklung.