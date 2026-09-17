Nach Ende der Berichtsperiode ging der Spitalimmobilien-Spezialist Infracore im Juli an die Börse. Durch die Kapitalerhöhung sank der direkte und indirekte Anteil von Aevis auf 22,6 von 29,8 Prozent. Aevis gab dabei allerdings keine Infracore-Aktien ab und hält sämtliche zuvor gehaltenen Titel.